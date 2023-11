Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita con l’Ucraina

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita con l’Ucraina. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non era facile e non era scontato. Noi oggi abbiamo fatto una buona partita perché nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni per andare a mettere al sicuro il risultato. Poi quando non ci riesci, la partita è diventata più sporca e fisica. L’Ucraina ci ha messo in difficoltà. Un momento per me? Sono andato dentro a salutare chi era già rientrato, i miei collaboratori, il presidente e tutto l’entourage della Federazione perché eravamo tutti attaccati a questo risultato. Adesso viene il bello…»

