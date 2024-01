Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi non nasconde la gioia per l’aver segnato una rete importantissima.

L’Inter ha battuto l’Hellas Verona a San Siro al termine di una gara pazzesca e ricca di colpi di scena: i nerazzurri, come a Genova non sono riusciti a gestire la rete di vantaggio e si sono fatti riprendere. Nel finale succede di tutto e anche qualche episodio che farà discutere, come la presunta gomitata di Bastoni sull’azione che porta alla rete del 2-1; dopo il secondo vantaggio l’Inter soffre ma Henry al 100′ sbaglia il rigore del possibile pareggio.

Il match winner

Davide Frattesi a DAZN esprime tutta la sua felicità per aver realizzato il goal del 2-1: “Nell’abbraccio dopo la vittoria c’è tutto. C’è un gruppo fantastico e lo si vede anche da chi non gioca sempre e viene messo al centro dagli altri, questo è importantissimo in una stagione così lunga. Appeso al cancello? Avrei fatto di peggio, ma non volevo rischiare un’altra ammonizione. Ho seguito l’azione e mi sono detto: ‘E’ come l’azione di Sociedad’”.

Le sensazioni

“La mia situazione? Adesso sto meglio: non è stato facile, perché non avevo il motore sempre al massimo, per me che ero abituato a giocare sempre. Spero ora di poter aiutare ancor di più la squadra”.

Sulla corsa Scudetto

“Messaggio alla Juventus? Sì, perché sono queste le partite da vincere. Non ho mai lottato per questi obiettivi, ma penso che sia questa la chiave”.

