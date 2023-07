Frattesi Inter, è fatta: Milan superato in maniera definitiva. I dettagli dell’affare tra il Sassuolo e i nerazzurri

È praticamente tutto fatto per Davide Frattesi all’Inter. I nerazzurri hanno superato in maniera definitiva il Milan, che aveva provato a inserirsi nella corsa all’affare.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista lascerà il Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto a 26/27 milioni di euro più Mulattieri (valutato 6 milioni). Contratto di cinque anni per il giocatore, che già venerdì potrebbe svolgere le visite mediche.

