Frattesi vale davvero 40 milioni? E Sommer è ancora il portiere giusto per l’Inter?

L’ex estremo difensore Emiliano Viviano si è espresso su alcune delicate questioni riguardanti il mercato nerazzurro.

Nel mondo del calcio, le opinioni di esperti e professionisti del settore sono sempre di grande interesse, in particolare quando si tratta di valutazioni su possibili trasferimenti e strategie di mercato delle squadre.

Di recente, Emiliano Viviano, noto ex portiere italiano, ha condiviso a TvPlay il suo punto di vista su alcune questioni chiave riguardanti il mercato dell’Inter e altri calciatori di spicco.

Il caso Frattesi

Nel contesto di un fervente mercato del calcio, la valutazione dei giocatori assume una rilevanza critica. Emiliano Viviano ha espresso un’opinione decisa riguardo Davide Frattesi, centrocampista che ha suscitato l’interesse di numerosi club. Viviano sostiene che la richiesta di 40 milioni di euro per il calciatore sia giustificata alla luce delle sue prestazioni, dello scudetto vinto e della sua presenza nella Nazionale italiana.

Ok, il prezzo è giusto

Questa cifra rappresenta, secondo l’ex portiere, un parametro adeguato per un giocatore del suo calibro, segnalando come una vendita a 30 milioni non permetterebbe di reperire un sostituto all’altezza.

La situazione dei portieri

Altro tema caldo delle riflessioni di Viviano è la posizione tra i pali. L’ex calciatore ha notato un calo nelle prestazioni di Yann Sommer suggerendo che il club potrebbe cercare un sostituto nella prossima finestra di mercato. Nonostante lo svizzero abbia offerto contributi significativi, specie nella costruzione dal basso e nella copertura degli spazi, la necessità di mantenere alti standard competitivi spinge a considerare alternative.

I possibili eredi

Tra i nomi menzionati da Viviano spiccano quelli di Alisson Becker (che ha il contratto in scadenza), Gianluigi Donnarumma e Thibaut Courtois, portieri di alto profilo che, per motivi diversi, potrebbero cambiare maglia nell’immediato futuro. La preferenza di Viviano va a Donnarumma, considerando anche una questione di età, pur riconoscendo in Courtois il portiere tecnicamente più dotato tra i citati.

