Il Napoli può sacrificare Kvaratskhelia per mettere in difficoltà l’Inter con l’offerta per un nerazzurro

Il mercato di gennaio è in fermento e quest’anno pare che possano esserci effettivamente tanti colpi sorprendenti.

In un panorama calcistico costantemente in movimento, le strategie di mercato diventano fondamentali per le squadre che puntano a rafforzare la propria rosa e a mantenere alta la competitività nel campionato.

Il Napoli sembra essere al centro di movimenti di mercato particolarmente interessanti in questo periodo, con operazioni che potrebbero significativamente modificare l’equilibrio del suo centrocampo.

L’acquisto

Il Napoli sta per perfezionare l’acquisto di Philip Billing, centrocampista in forza al Bournemouth. L’affare, valutato intorno ai 10 milioni di euro, si struttura sotto forma di prestito con diritto di riscatto, delineando una strategia prudente ma decisa del club partenopeo nell’inserire nuove competenze in mezzo al campo.

La cessione illustre

Il Napoli, come riporta Sky Sport, ha aperto alla cessione del gioiello Khvicha Kvaratskhelia per una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Se da una parte cedere un talento del calibro del georgiano potrebbe sembrare una scelta azzardata, dall’altra, l’ingresso di una cifra considerevole nelle casse del club offrirebbe la libertà finanziaria necessaria per diversificare le opzioni in campo e potenziare ulteriormente la squadra. Con il possibile addio di Kvara, il Napoli avrebbe l’opportunità non solo di puntellare il reparto offensivo con nomi come Federico Chiesa e Edon Zhegrova, ma anche di mirare a un rafforzamento significativo del centrocampo, mettendo le basi per un futuro ancora più competitivo.

Occhi puntati su Frattesi

L’arrivo di Billing potrebbe non essere l’unico movimento in entrata per il Napoli in questo calciomercato invernale. Davide Frattesi è al centro di voci che lo vorrebbero vestire l’azzurro nella città di Napoli. Con un desiderio espresso di avere più spazio in campo, l’interista potrebbe trovare nel Napoli il contesto ideale per esprimere al meglio le sue potenzialità. Le indiscrezioni parlano chiaro: il Napoli, in caso di cessione del georgiano, potrebbe decidere di investire una parte di questi introiti nel potenziamento del centrocampo, con Frattesi e forse anche Lorenzo Pellegrini nell’elenco degli obiettivi.

Leggi l’articolo completo Il Napoli può sacrificare Kvaratskhelia per mettere in difficoltà l’Inter con l’offerta per un nerazzurro, su Notizie Inter.