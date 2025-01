Emergenza Inter: Inzaghi contro il Venezia ha quasi mezza squadra ai box

Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile, oltre al difensore tedesco, il tecnico deve verificare le condizioni di un titolarissimo.

Dopo la sconfitta in Supercoppa, l’Inter si prepara a tornare in campo per la prossima sfida di campionato contro il Venezia.

Tuttavia, la formazione nerazzurra dovrà fare i conti con alcune significative assenze a causa di infortuni che peseranno sulle scelte tecniche del mister Simone Inzaghi. La lista degli infortunati include nomi importanti delineando un panorama complicato per la squadra in vista delle sfide imminenti.

La situazione degli infortunati

La sosta forzata del difensore Yann Bisseck, rimasto vittima di una distrazione muscolare, rappresenta forse l’assenza più pesante. I tempi di recupero stimati lo terranno fuori per circa due settimane, con l’obiettivo di farlo rientrare in campo per il derby contro il Milan previsto per il 2 febbraio.

Il rientro

Nonostante la sua assenza, l’Inter può sorridere per il ritorno tra i convocati di Benjamin Pavard, che tuttavia non verrà schierato dall’inizio nella partita contro il Venezia, a tutela della sua condizione fisica, data la lunga inattività: il francese è fuori dal 26 novembre.

I problemi

Altri elementi chiave come Calhanoglu, Correa e Acerbi sono anch’essi indisponibili per il match contro il Venezia, seppur le loro condizioni siano in miglioramento. Si ipotizza che possano tornare a disposizione per la partita contro il Bologna, con Correa che potrebbe necessitare di qualche giorno in più per il completo recupero. Come riporta Sky Sport, Mkhitaryan dopo aver svolto tutto l’allenamento di oggi è apparso affaticato: la presenza dell’armeno è quindi un’incognita che sarà chiarita nelle prossime ore, con la possibile soluzione che vede Zielinski pronto a prendere il suo posto in campo dal primo minuto.

