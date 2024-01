Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha raccontato il suo passato da attaccante per poi svelare perchè ha cambiato ruolo

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha svelato un curioso aneddoto personale a Rivista Undici. Ecco il suo racconto:

PASSATO DA ATTACCANTE – «Mi trovavo bene vicino alla porta. Ma attorno ai 13 anni Franceschini (che lo allenava nelle giovanili della Lazio, nda) mi spostò indietro, a centrocampo. Io mi arrabbiai: voglio fare l’attaccante, voglio segnare, gli dissi. Ma lui voleva che facessi la mezzala: se lo fai, se riesci a capire questo ruolo, puoi arrivare a livelli importanti, era la sua convinzione. Ma non mi convinse per niente, io sono abbastanza capoccione. Per un mesetto continuammo a litigare, tra virgolette: lui mi schierava mezzala, ma in realtà io andavo in attacco. Non è stato facile, però è stata la scelta che mi ha cambiato la carriera. E ora non posso che ringraziarlo».

L’articolo Frattesi: «Volevo fare l’attaccante ma poi cambiai ruolo perchè…» proviene da Inter News 24.

