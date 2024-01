Alessandro Budel, opinionista per Dazn, ha parlato non solo della corsa scudetto ma anche delle varie polemiche arbitrali

Alessandro Budel, ex giocatore e ora opinionista per Dazn, ha parlato della corsa scudetto tra Inter e Juvents e del Var. Ecco le sue dichiarazioni News.Superscommesse.it:

LOTTA SCUDETTO – «Vedo l’Inter avvantaggiata nella corsa allo scudetto, l’organico è superiore, ma la Juventus ha dalla propria la mentalità vincente e un grande allenatore. L’ambiente della Juve è storicamente vincente e questo può essere un valore aggiunto, poi non dimentichiamo che i bianconeri non hanno le coppe e questo, soprattutto nella seconda parte di stagione, può diventare un fattore importante. Prevedo un duello serrato».

VAR – «Il VAR è uno strumento soggettivo, in questo senso concordo con Allegri, ma alcune cose sono oggettive nel senso che sono molto evidenti. Il caso di Inter-Verona è sotto gli occhi di tutti, perché Bastoni ha guardato Duda e gli ha dato una spallata, ma penso anche al rigore non concesso al Bologna contro la Juventus ad inizio stagione. Dall’esterno è difficile trovare una spiegazione per questi errori. Soluzioni? Secondo me la presenza di ex giocatori al VAR può essere un aiuto, perché chi ha un vissuto da protagonista sul campo e conosce certe dinamiche vede le cose con un occhio diverso. Il VAR è uno strumento molto utile, ma va utilizzato in modo corretto e per fare questo bisogna fare chiarezza anche sul regolamento, e penso in particolare ai falli di mano».

