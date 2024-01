Il noto procuratore Oscar Damiani ha commentato il campionato finora disputato da Thuram e della sua esplosione definitiva

Il procuratore Oscar Damiani ha commentato la stagione di Thuram, giocatore dell’Inter, ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport. Ecco le sue parole:

«Lo conosco bene, l’ho tenuto in braccio. Innanzitutto è un ragazzo straordinario e non è da sottovalutare. Viene da una famiglia in cui il rispetto delle regole è fondamentale. Si è inserito molto bene nell’Inter, credo abbia ancora margini di miglioramento sotto porta. Non ha mai fatto tantissimi gol: se farà 15-20 gol allora diventerà un giocatore straordinario. Djalò alla Juve? Rispetto al Milan è cresciuto molto, ha grandi doti atletiche. Deve migliorare nell’attenzione, ma può fare molto bene»

L’articolo Damiani: «Thuram può migliorare, diventerà straordinario se…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG