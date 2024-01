Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dell’Inter in conferenza stampa in vista della sfida con il Sassuolo

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della sfida contro l’Inter in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto:

INTER «Abbiamo parlato con i ragazzi ma non della partita dell’Inter, ma abbiamo parlato un passo alla volta dei prossimi impegni. Andare troppo in là, facendo i conti. Pensiamo a domani che all’andata abbiamo per un bello schiaffo»

LA CONFERENZA INTEGRALE SU JUVENTUSNEWS24.COM

L’articolo Allegri: «Pensiamo al Sassuolo, sulla partita con l’Inter dico che..» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG