Fabio Galante, ex calciatore dell’Inter, ha parlato di Arnautovic e Sanchez e della possibilità di intervenire sul mercato

L’ex calciatore Fabio Galante ha commentato la situazione dell’attacco dell’Inter. Le sue dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb:

«Rinforzo in attacco a gennaio? Numericamente l’Inter non ha bisogno davanti, chiaro che appena mancano Thuram e Lautaro… Diciamo che Sanchez e Arnautovic fanno fatica. Ma hanno qualità e sono due grandi giocatori, sono nell’ambiente interista e so che sono sul pezzo e si allenano bene, penso nel girone di ritorno vedremo cosa sanno fare davvero».

