La mezzala dell’Inter Davide Frattesi si prepara all’Europeo con la nazionale anche se oggi non si è allenato.

La Repubblica ha intervistato Davide Frattesi che ha le idee chiare su dove migliorare. “Da Nicolò c’è tanto da imparare. All’inizio era un incursore, come me, poi si è completato, lavorando tanto sulla costruzione del gioco. È lì che voglio migliorarmi“.

L’interesse del Milan

“Non ne ho mai saputo niente. Il mio agente mi ha chiesto: dove vuoi andare? Io già a maggio dello scorso anno ho risposto: solo Inter. Lo avevo deciso giocandoci contro. Una squadra fortissima, con un grande allenatore e un pubblico magico. Non volevo ascoltare niente altro“.

Davide Frattesi

La doppietta contro l’Ucraina

“Una gioia da impazzire. Sono legato al mio Paese, ci tenevo. Pochi giorni dopo è arrivato il derby col Milan in cui ho segnato il primo gol in nerazzurro. Ero in estasi. Una settimana da dio, per citare uno dei miei film preferiti. Per il resto mi piacciono quelli di dinosauri, mostri, supereroi“.

I duelli con Theo Hernandez nei derby

“Io vivo per i duelli con giocatori bravi, rappresentativi e amati dal proprio pubblico. Ma la Francia è forte, me la eviterei volentieri“.

Prossimi obiettivi

“Voglio tutto: Europeo e Mondiale con l’Italia, Champions con l’Inter“.

Il migliore amico in nazionale

“Scamacca, da cent’anni. Abbiamo fatto i conti, dalle giovanili abbiamo passato almeno 700 giorni in camera insieme. È un compagno perfetto: si addormenta subito, russa raramente e se lo fa la smette alla prima cuscinata“.

