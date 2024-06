L’Inter al momento ha riposto in Josep Martinez tutte le proprie mire. Si valutano però altri due profili.

L’Inter continua la ricerca di un valido vice per Yann Sommer in vista della prossima stagione calcistica. In un panorama di incessanti voci e speculazioni, emerge il nome di Josep Martinez come principale candidato per il ruolo. Nonostante l’interesse per il portiere sia evidente, la società nerazzurra non ha ancora formalizzato una decisione, mantenendo aperte diverse trattative.

Uno scenario in evoluzione

Durante l’ultima edizione del programma “Calciomercato L’Originale”, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha delineato lo scenario attuale per quanto riguarda la ricerca dell’Inter del suo prossimo portiere. Secondo Di Marzio, Josep Martinez del Genoa emerge come il candidato più probabile per affiancare Yann Sommer. Nonostante ciò, la dirigenza nerazzurra non ha ancora chiuso il cerchio intorno alla sua figura, suggerendo che il dialogo è ancora in corso e che non esiste ancora un accordo definitivo.

Josep Martinez

Opzioni aperte

Oltre a Martinez, l’Inter esplora altre opzioni, mostrando un’apertura verso varie soluzioni per rafforzare la propria rosa. Tra i nomi considerati figurano Bento e Okoye, indicando la volontà del club di valutare attentamente tutte le possibilità prima di compiere la scelta finale. La strategia dell’Inter sembra orientata verso una decisione ponderata, che tenga conto di fattori tecnici ed economici per garantire il massimo beneficio alla squadra.

Il dialogo prosegue

Nonostante le informazioni a disposizione, resta chiaro che il percorso dell’Inter nel mercato dei portieri è ancora in una fase di evoluzione. I continui contatti con il Genoa per Josep Martinez dimostrano un interesse concreto, ma la mancanza di una decisione definitiva lascia aperte molte possibilità. La situazione potrebbe evolvere rapidamente nei prossimi giorni, man mano che il club valuta le proprie opzioni e procede nelle trattative con i giocatori e le squadre coinvolte.

L’Inter, dunque, segue con attenzione lo sviluppo del mercato, consapevole dell’importanza di assicurarsi un vice affidabile per Yann Sommer. Con le opzioni aperte e le trattative in corso, il club mira a rafforzarsi adeguatamente, affrontando una stagione che si preannuncia ricca di sfide, sia in campionato sia sul palcoscenico europeo. La decisione finale, attesa con ansia dai tifosi, delineerà ulteriormente la strategia dell’Inter per la conquista dei suoi obiettivi stagionali.

