Freitas (ds Seraing): «Ecco i dettagli del trasferimento di Abanda dal Milan». Le sue dichiarazioni a Tuttosport

Carlos Freitas, direttore sportivo del Seraing, parla così del trasferimento di Leroy Abanda dal Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttosport.

«Abbiamo trattato Leroy Abanda, un ex primavera rossonero che ora milita qui in Belgio. È stato tutto piuttosto semplice, loro volevano trovare una soluzione per il ragazzo, noi non avevamo molta liquidità: abbiamo trovato la quadra con un trasferimento definitivo e una percentuale su un futuro trasferimento in favore del Diavolo.»

