Il centrocampista del Bologna, Remo Freuler, ha parlato così dopo il KO contro il Cagliari, pensando al prossimo match col Milan

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Bologna Cagliari, Remo Freuler si è espresso così anche in vista della prossima sfida in campionato che sarà contro il Milan a San Siro.

LE PAROLE – «Difficile capire cosa sia successo oggi. Abbiamo preso la partita in mano, abbiamo dominato, abbiamo segnato ma dopo il loro pareggio lì la partita è cambiata e abbiamo sofferto. Sempre meglio raddoppiare, non ci siamo riusciti e abbiamo pagato l’unico errore del primo tempo lasciando l’uno contro uno. Pagato caro l’errore. La posizione in classifica ora è un po’ diversa, ma noi sappiamo di essere forti, dobbiamo chiudere le partite prima. Adesso arriva il Milan che gioca un buon calcio, andremo là a giocare la nostra partita, dobbiamo fare risultato».

