L’ex estremo difensore Sebastien Frey spiega perché ha accostato l’ex Real Madrid ai nerazzurri.

Il giornalista Gian Luca Rossi ha intervistato Sebastien Frey per tornare sull’indiscrezione di mercato lanciata dallo stesso ex giocatore e riguardante Karim Benzema. “Io ho fatto questa considerazione: quando io dico una cosa, è perché ne ho parlato con delle persone importanti che sono nell’ambito calcistico e ci siamo messi a fare dei ragionamenti”.

La spiegazione

“Tutto è partito dal fatto che l’Inter è a Riad: parlavamo e ci siamo detti che oggi Benzema è in rottura dopo sei mesi con il suo club, penso abbia litigato con qualcuno e non si sta trovando bene. Probabilmente lui vorrebbe tornare in Europa ed è stato affiancato a diverse squadre, tra cui l’Inter: inizialmente l’ho vista molto difficile. Oggi l’Inter in attacco ha due grandi giocatori, Lautaro e Thuram, ma Sanchez lo stiamo vedendo stanco e sottotono, mi chiedo se oggi sia ancora all’altezza dell’Inter”.

Alexis Sanchez

La chiave

“In tutto questo la chiave è lui: se lui decidesse di andare da un’altra parte, si aprirebbero tanti scenari e uno può sognare Benzema. L’Inter oggi non può permettersi, senza un’uscita importante, di fare un colpo di mercato importante: la chiave sarà lui. Sanchez è sempre stato protagonista. E’ stato un ragionamento mio, magari perché non sognare? Lo scenario perfetto: Sanchez non rientra più nei piani e decide di andarsene, a quel punto va preso un attaccante. Sicuramente Benzema è una cosa molto difficile, ho solo detto che secondo me non è impossibile. Siamo l’Inter, siamo una realtà calcistica tra le più importanti d’Europa: sarebbe uno scenario molto bello per lui e per l’Inter”.

