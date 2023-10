Sebastian Frey, ex portiere, ha parlato così della Juve in chiave Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni sulla squadra di Allegri

A TV Play, Sebastian Frey ha detto la sua sulla Juve in chiave Scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Occhio alla Juve. Non sono juventino, ma sono obbiettivo. La fortuna lo scorso anno è stato avere Allegri come allenatore per la gestione delle questioni extracalcistiche. Non la vedremo vincere 5 a 0 ma è li. Vince 1 a 0 ma vince. Ha aperto un ciclo con ragazzi promettenti. Serve tempo. Ma nonostante questo dice la sua e vince. Riprendo le dichiarazioni di Mourinho: credo che se l’Inter dovesse vincere in campionato non lo farà con 20 punti. Sarà campionato aperto e divertente».

