Faraoni non sanzionato dopo Juve Verona: il Giudice Sportivo ignora la simulazione su Kean da parte del giocatore gialloblù

Il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti dopo la decima giornata di Serie A: c’era grande curiosità dopo quanto accaduto in Juve Verona. Focalizziamoci un attimo sul caso Faraoni.

Sono diventate virali le immagini dopo la partita della simulazione del giocatore gialloblù che, da terra dopo il contatto con Kean, si è per un attimo rialzato per poi accasciarsi nuovamente giù dopo il gol (poi annullato) del classe 2000. Ecco, nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo non c’è alcuna traccia di quanto accaduto: evidentemente l’arbitro non ne ha fatto menzione.

