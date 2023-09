L’ex portiere di Fiorentina e Inter Sebastien Frey ha svelato un curioso retroscena ricordando il suo rapporto con la Nazionale francese

Frey si è espresso così ricordando un curioso retroscena riguardo alla sua carriera:

«In Francia io sono stato fatto fuori da Domenech perché giocavo in Italia e lui odiava gli italiani. Faceva teatro e si era convinto che gli astri condizionassero le prestazioni. Sono le pazzie di un personaggio. Mi ha detto in faccia che non voleva convocarmi perché giocavo in Italia. Gli dissi in Under 21 che non volevo più giocare con lui. Mi obbligava a saltare la partita dell’Inter e ci metteva in panchina. Eravamo io e Dalmat. Mi disse che non poteva vedere gli italiani ed in questo modo ci faceva un dispetto».

