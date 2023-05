L’ex portiere nerazzurro ha parlato del suo passato all’Inter

Intervistato da ChiamarsiBomber, l’ex portiere dell’Inter, Sebastian Frey, ha raccontato del suo approdo in nerazzurro.

LE PAROLE- Arrivai in Italia a 18 anni, nell’Inter nella stagione 1998-1999 dove c’erano giocatori straordinari come Ronaldo, Baggio, Simeone e Pagliuca che è sempre stato corretto e rispettoso con me.

PAGLIUCA- Questa cosa mi stupì perché io ero un suo rivale, invece mi aiutò e mi consigliò tantissimo. Non l’ho mai dimenticato e non è un caso che dopo 20 anni ancora ci sentiamo. Ero molto giovane ed ambizioso quando arrivai in nerazzurro ma ero consapevole che davanti avevo un grande portiere, reduce da un mondiale giocato bene in Francia, da cui potevo imparare molto

L’articolo Frey: «Inter? Ho visto calciatori straordinari, Pagliuca mi ha aiutato tanto» proviene da Inter News 24.

