La rete del 0-3 contro il Verona regala il sorriso ed il ritorno gol al bomber bosniaco

45 minuti di fuoco per l’Inter, già in vantaggio per 3-0 sul campo del Verona.

Serata particolarmente speciale per Edin Dzeko, autore del terzo gol. Il cigno finalmente è riuscito a sbloccarsi in campionato, con una rete che mancava dal 4 gennaio.

