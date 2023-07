L’ex portiere Sebastien Frey ritiene che i nerazzurri possano lottare per lo Scudetto anche senza Onana e Brozovic.

Sebastien Frey ha parlato a tutto tondo del mercato dell’Inter a ItaSportPress. “La squadra di Inzaghi si indebolisce cedendo Onana Tecnicamente sì. Non ci sono portieri come lui in circolazione. Anche a livello di leadership, i nerazzurri perdono tanto. Però a livello economico l’affare conviene all’Inter. Bisogna anche fare questo tipo di valutazioni. Sommer? Mi convince, penso sia un profilo di portiere con l’esperienza internazionale di cui necessita l’Inter”.

Andre’ Onana

“È vero che Onana e Brozovic sono andati via, però l’ossatura della scorsa stagione è rimasta. Se i nerazzurri non si prendono mesi di pausa come la scorsa stagione, penso possa lottare fino alla fine per lo scudetto. Anche Frattesi è un ottimo giocatore: è il centrocampista del presente e del futuro. Thuram? Sono molto curioso di vederlo in Serie A. Tatticamente è tutto da definire il tema legato alla compatibilità con Lautaro. Ma la curiosità di vederlo all’opera è significativa. Lukaku è un attaccante straordinario, indubbiamente determinante. Però il Chelsea ha aperto una vera e propria asta per venderlo. Non so quanto convenga all’Inter economicamente fare follie per prenderlo”.

L'articolo Frey: "Non ci sono portieri come Onana in circolazione, Sommer mi convince, da vedere la compatibilità di Thuram e Lautaro" proviene da Notizie Inter.

