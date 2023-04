Frey rivela: «Donnarumma turbato al PSG. Non è il suo contesto». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Sebastien Frey, su TV Play, ha parlato così di Donnarumma, ex obiettivo della Juve.

DONNARUMMA PSG – «Non è stata una decisione dettata dal cuore quella di sposare la causa del PSG, c’entrano altri motivi. Fossi stato in lui, sarei rimasto al Milan. Avrebbe avuto la fascia da capitano e lavorerebbe ancora a casa sua, in Italia. Io Donnarumma lo vedo turbato al PSG. Il motivo è che quello parigino non è un club, bensì un’azienda. Non è il contesto migliore per lui».

