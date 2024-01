Frey: «Se la Juve perde con l’Inter il campionato è finito. Allegri? Mette pressione…». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Frey a Tv Play ha detto la sua verso Inter Juve che si giocherà domenica sera. Queste le dichiarazioni dell’ex portiere.

FREY – «Se non fosse Allegri, sarebbe successo un casino. Sta cercando di mettere un po’ di pressione. L’Inter proverà sicuramente a vincere, ma la Juve farà la gara per non perdere. Se la Juve dovesse uscire sconfitta, il campionato sarebbe finito».

The post Frey: «Se la Juve perde con l’Inter il campionato è finito. Allegri? Mette pressione…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG