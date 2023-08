Frey sicuro: «Questa sarà la stagione di Vlahovic. Su Pogba vi dico che…». Ecco le parole dell’ex portiere

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey, ha parlato della prossima stagione a Tv Play analizzando anche la Juventus, soprattutto i giocatori di Vlahovic e Pogba.

PAROLE – «Nella Juventus, Vlahovic può fare bene, è la sua stagione e sa che può fare bene. La Roma, non ha preso Morata e prende Lukaku? Pogba preconvocato in Nazionale? L’unica notizia bella è che Henry è diventato commissario tecnico dell’Under20. Questo è il nucleo di soldati di Deschamps ed è la sua gestione. È accaduto anche a Giroud quando in Inghilterra non giocava. È la gestione di Deschamps per salvare Pogba da questo momento. In questo momento, Pogba dovrebbe dedicarsi soltanto alla Juve perché è la sua unica priorità. Ad oggi è una preconvocazione e stiamo parlando di un tecnico che ha una storia con la Juventus. Avrà ancora un contatto con la società o si sentirà con il medico per sapere come sta con il giocatore».

