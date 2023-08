Graziani su Lukaku: «Il belga alla Roma Ci metterebbe 7 ore per arrivare in sede per questo motivo». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva del possibile approdo di Lukaku, obiettivo del calciomercato Juve, alla Roma.

PAROLE – «Azmoun non lo conosco. Se la Roma annunciasse Lukaku dall’aereoporto ad arrivare in sede ci metterebbe 7 ore travolto dall’affetto della gente. Potrebbe essere il crack. Pinto? Non vorrei essere nei suoi panni, sta facendo un mercato a zero euro».

The post Graziani su Lukaku: «Il belga alla Roma Ci metterebbe 7 ore ad arrivare in sede per questo motivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG