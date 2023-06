L’ex portiere Sebastien Frey si è espresso su Andrè Onana, custode della porta dell’Inter, e delle sue qualità

Intervistato dai canali ufficiali di Lega Serie A, Sebastien Frey parla così si Andrè Onana e delle sue qualità come estremo difensore dell’Inter:

LE PAROLE– «Oggi secondo me rispecchia il portiere moderno. Penso che l’Inter debba essere grata a Samir Handanovic ma era arrivato il momento di trovare un sostituto degno ed è arrivato Onana. Lui è un vero regista dal basso, almeno una volta ad ogni azione tocca palla, a volte arriva a dieci. I portieri di oggi devono avere questa qualità».

TORINO INTER- «Io penso che l’Inter andrà lì per vincere, assolutamente. Quando prendi il vizio di vincere ed essere competitivo non ne puoi più fare a meno. Io ho sempre detto a proposito di Simone Inzaghi di vedere il suo bilancio di trofei: per me è positivo»

