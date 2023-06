In attesa di concludere la stagione la società nerazzurra non perde tempo nel pianificare la prossima: in estate si andrà qualche giorno in Asia.

L’Inter ha ufficializzato che sarà in Giappone dal 24 luglio all’1 agosto: i nerazzurri svolgeranno una parte della preparazione alla nuova stagione in Asia dove ci sono tantissimi tifosi che verranno coinvolti in diverse attività.

Gli uomini di Inzaghi affronteranno due amichevoli di lusso contro il Paris Saint Germain e contro l’Al Nassr, la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo. Potrebbe essere la prima volta da avversario dell’Inter per Milan Skriniar. Precisamente la gara contro la squadra saudita si giocherà il 27 luglio mentre 4 giorni dopo i nerazzurri se la vedranno con Mbappé e soci.

