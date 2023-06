Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a MilanTv dopo il rinnovo di contratto con i rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sono molto contento perché era quello che volevo io, l’ho fatto sentire a tutti: dirigenti, compagni… È arrivato il momento giusto, trovando l’accordo per continuare la mia storia qua. Nelle prime due stagioni i numeri erano molto bassi; saltavo l’uomo, uno, due tre, poi arrivavo davanti alla porta e non segnavo o facevo assist. Ora sono un altro giocatore: più responsabile, più consapevole di quando tirare, passare la palla e sono anche più efficace; sono migliorato grazie all’allenamento e all’aiuto del mio allenatore. Ho capito come alzare il mio livello in campo. Fuori dal campo Pioli mi dà consigli ogni giorno».

