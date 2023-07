Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima stagione

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima stagione.

QUANTI GIOCATORI ARRIVERANNO – «Per il mister sarebbe il prima possibile, ma serve un po’ di pazienza anche perché certi giocatori vanno convinti. Sono fiducioso di riuscire a costruire una squadra che possa dare soddisfazione ai tifosi».

TRATTATIVE CON SASSUOLO – «L’accordo col Sassuolo ce l’abbiamo, Boloca va a titolo definitivo in neroverde, Turati in prestito per un altro anno e definitivi Marchizza e Harroui. Gli accordi fra società ci sono, devo trovare quelli con Marchizza e Harroui. Entro lunedì-martedì o si chiude o salta l’affare, ma dati i rapporti col Sassuolo credo che una quadratura la troveremo. Defrel? E’ un giocatore forte, ma in questo momento è fuori portata per il Frosinone, non voglio illudere i tifosi».

