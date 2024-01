Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Nadir Zortea

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Nadir Zortea. Ecco le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Non cerchiamo attaccanti centrali, mai cercati. Ne abbiamo tre e resteranno quelli. Può darsi che faccio qualcosa, forse un terzino se troviamo qualcosa che ci piace. Faremo qualcosa in uscita, in avanti siamo in tanti e qualcuno deve andare via. Seck è un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, è un giocatore che noi non abbiamo in squadra. E’ una gazzella, un grande contropiedista. Per me è come aver preso tre calciatori in uno. Sono felice che abbia scelto Frosinone nonostante avesse una società all’estero che gli avrebbe dato molti più soldi. Zerbin? Stavamo dietro Zerbin da dicembre, però il Napoli prima non lo voleva dare poi si, poi Mazzarri no. Io a quel punto ho provato a fare l’operazione inserendo Popovic ma non potevamo accoglierlo ed è stato un mio errore. Siccome c’era anche il Monza ma il ragazzo sceglieva inizialmente Frosinone, nel momento in cui non si poteva fare più l’operazione Popovic il Napoli ha scelto di mandare anche Zerbin al Monza. E’ stata colpa mia, un mio errore».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG