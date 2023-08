Frosinone-Atalanta 2-1, anche Barrenechea in campo tra le fila dei ciociari: ecco come ha giocato il centrocampista argentino

Il Frosinone batte l’Atalanta per 2-1 tra le mura amiche dello Stirpe, aprendo con una sorpresa la seconda giornata di campionato.

In campo per 74 minuti anche Enzo Barrenechea, centrocampista in prestito dalla Juve e autore di una buona prova, nonostante il cartellino giallo rimediato nel primo tempo.

