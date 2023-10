Le ultime novità sui calciatori infortunati del Frosinone di Di Francesco in vista del ritorno della Serie A

Di seguito il comunicato del Frosinone.

PAROLE – «Seduta di allenamento pomeridiana presso il centro sportivo ‘Capo i Prati’ di Fiuggi per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con il Bologna. Attivazione tecnica, lavoro sulla fase difensiva e serie di tiri in porta, questo il programma odierno. Assenti Oyono e Kvernadze impegnati con le rispettive nazionali. Differenziato per Caso. Personalizzato per Kalaj, Kaio Jorge e Gelli. Terapie per Harroui».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG