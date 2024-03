Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, dopo la sconfitta subita dai ciociari contro la Lazio

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Frosinone contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Facciamo i complimenti al Frosinone per i primi 35. Pensiamo sempre che siamo noi a non fare bene. Sono anche stufo di rispondere allo stesso modo, ma mi fa rabbia che quando avevamo la gara in mano dovevamo essere più bravi e chiuderla. Alla prima opportunità dove abbiamo difeso male abbiamo preso gol, il primo è stato stupido. Peccato poi che ne abbiamo presi due su calcio piazzato. Castellanos poi aspetta noi, prima palla che tocca fa gol. E’ un peccato parlare di una gara giocata con tanta qualità, anche dominante, e trovarsi a parlare di una sconfitta ci dà fastidio».

ERRORI – «Quando si è in una situazione del genere il primo centrale era fuori, gli altri due vanno a coprire insieme e invece nessuno dei due è andato col proprio attaccante. Principalmente deve andare il centrale a colpirla. E’ una palla che poteva essere messa solo davanti, era impossibile metterla indietro. Dobbiamo essere più bravi a fare una presa di posizione. Questa azione viene dopo tante cose fatte bene. Ci avessero dominato… Abbiamo visto la gara con la Roma, dove ci siamo trovati sotto senza accorgercene. Queste piccole disattenzioni le paghiamo. Può essere normale ci sia un po’ di paura ma bisogna maturare in questa direzione, altrimenti non si va da nessuna parte».

QUANTO E’ PREOCCUPATO – «Questi ragazzi si sono allenati in una direzione e ovviamente non gliela cambi, lo dico in senso positivo. Hanno vissuto le dinamiche in un certo modo ma non siamo ripagati da questo. Mi auguro giri in maniera differente e che siamo più concreti nelle due fasi».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG