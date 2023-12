Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Juventus

SENSAZIONI – «Sono dispiaciuto, avevamo ripreso una gara difficile. Non avevo terzini di ruolo, abbiamo adattato chi c’era a disposizione e lo hanno fatto con disponibilità. Peccato perchè in certe situazioni puoi peccare come nel secondo gol, dove Vlahovic ha fatto un gran gol. Peccato perchè potevamo fare gol, abbiamo avuto un paio di opportunità con Harroui e Soulé. E’ stata una bella partita, giocata nel modo giusto nonostante le difficoltà del primo tempo».

DISCORSO NELLO SPOGLIATOIO – «Siamo stati poco veloci nel trasmettere la palla tra le linee ed in ampiezza. Accorciavamo troppo il campo, poi nella ripresa abbiamo alzato meglio gli esterni. Abbiamo palleggiato meglio da dietro, sono saliti tutti nel palleggio, anche i braccetti. Abbiamo tenuto bene la Juve indietro per 15 o 20 minuti. Peccato perchè nel secondo gol c’è stata una scalata di ritardo. Abbiamo commesso un’ingenuità che contro certe squadre paghi».

