Il Frosinone ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Sassuolo. Assente per Di Francesco Harroui per infortunio, mentre prima convocazione per Reinier, Ibrahimovic, Bourabia ed Okoli.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier.

Attaccanti: Baez, Caso, Cheddira, Cuni, Kaio Jorge, Kvernadze, Soulè.

