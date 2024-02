Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani contro la Roma

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani contro la Roma. Ecco la lista giallazzurra, con Garritano che non ce la fa e non sarà della partita.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri, Pahic.

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Gelli, Mazzitelli, Ibrahimovic, Harroui, Reinier.

Attaccanti: Baez, Caso, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè, Seck.

