Al Benito Stirpe di Frosinone manca pochissimo per Frosinone-Inter, terzultima gara del campionato di Serie A.

L’Inter campione d’Italia non ha più nulla da chiedere alla sua stagione ma certamente vuole evitare figuracce contro un Frosinone in piena lotta per non retrocedere. I ciociari sono quintultimi e quindi sarebbero salvi se si chiudesse ora il campionato ma i punti di vantaggio sulla terzultima sono solo 2. Di Francesco ha ammesso in conferenza stampa che il portiere titolare Turati, tifosissimo dell’Inter tra l’altro, ha finito anzitempo la sua stagione e quindi non ci sarà. Inzaghi continua ad effettuare turnover anche se in maniera diversa dall’ultima gara. In porta torna Sommer, in difesa riposano Pavard e Bastoni mentre a centrocampo tornano Dimarco, Barella e Darmian. Arriva quindi il tanto meritato riposo per Mkhitaryan che da mesi le gioca tutte, in attacco giocano Thuram ed Arnautovic, panchina quindi per Lautaro Martinez; ecco le formazioni ufficiali.

Marcus Thuram

FROSINONE (3-4-2-1): 31 Cerofolini; 20 Lirola, 33 Bonifazi, 5 Okoli; 19 Zortea, 36 Mazzitelli, 12 Reinier, 32 Valeri; 18 Soulé, 4 Brescianini; 70 Cheddira.

A disposizione: 1 Frattali, 37 Palmisani, 3 Marchizza, 7 Baez, 8 Seck, 9 Kaio Jorge, 11 Cuni, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 21 Harroui, 27 Ibrahimovic, 29 Ghedjemis, 30 Monterisi.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

