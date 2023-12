Al Benito Stirpe, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Frosinone e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Benito Stirpe, Frosinone e Juve si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Frosinone-Juve 1-1: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Frosinone Juve.

6′ Occasione Juve – Verticale per McKennie che scappa via alle spalle della difesa. Cross basso per Milik anticipato al momento del tiro dall’ottima scivolata di Romagnoli.

7′ Colpo di testa McKennie – Calcio d’angolo sulla testa di McKennie, che impatta di nuca e manda sopra la traversa.

9′ Ancora Juve pericolosa – Milik prova il dribbling in area ma cade a terra. Subentra Cambiaso, il cui cross viene respinto: ancora Juve in possesso, col tiro di Locatelli respinto da Barrenechea.

12′ Gol Yildiz – Sbaglia Turati nell’impostazione da dietro, regalando palla a Kostic. Tocco per Yildiz, che passa con una magia in mezzo a tre ed esplode un destro sul primo palo che vale il vantaggio e il primo gol in Serie A.

13′ Tiro Kostic – Ora la Juve vola: cross di Cambiaso, raccoglie Kostic che calcia di sinistro ma trova il muro del Frosinone.

15′ Yildiz per Kostic – Palla geniale del turco per Kostic, che sta per involarsi a tu per tu con Turati ma manca incredibilmente il controllo.

21′ Punizione Barrenechea – Finta Soulé, va Barrenechea col destro e sfiora di poco l’incrocio dei pali.

24′ Occasione Kaio Jorge – Traversone di Gelli per Kaio Jorge, con il brasiliano che non riesce ad inquadrare la porta.

29′ Occasione Milik – Chance in area per il polacco, che prova a girarsi e calciare ma viene ben chiuso da Romagnoli.

32′ Milik al cross, salva la difesa – Rasoterra basso e velenoso del polacco, allontana la minaccia in angolo la difesa di casa.

33′ Colpo di testa Danilo – Calcio d’angolo sul primo palo, Danilo sale in cielo e colpisce ma manda sopra la traversa.

39′ Tiro Kostic – Se l’è divorata qui Kostic. Milik in progressione sceglie di allargare per il serbo: controllo e tiro da posizione invitante che si spegne sopra la traversa. Clamorosa chance fallita qui.

41′ Brescianini giù in area – L’ex Milan vince un rimpallo con Bremer, si avventura in area ma viene chiuso con un grande intervento dallo stesso Bremer. Timide proteste per un rigore, tutto regolare.

44′ Colpo di testa Lusuardi – Schema da calcio di punizione a liberare Gelli, traversone profondo per Lusuardi che sale in alto e impatta di testa. C’è una deviazione in calcio d’angolo.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

48′ Tiro Rabiot – Cambiaso trova centralmente Rabiot: il francese porta palla, non va da Kostic e calcia di sinistro. Pallone sporcato che sibila tra le braccia di Turati.

51′ Gol Baez – Dormita di Kostic e Gatti, che si perdono il taglio di Baez. Lui si presenta davanti a Szczesny e lo infila nell’angolino.

57′ Tiro Soulé – Non va col sinistro ma sterza sul destro. Traiettoria che sfila a un soffio dal palo alla sinistra di Szczesny.

63′ Occasione Vlahovic – Clamorosa chance fallita da Dusan! Traversone di McKennie, sponda di testa di Milik che apparecchia per Vlahovic. Controllo e tiro dentro l’area piccola completamente centrale, para Turati.

65′ Tiro Danilo – Rimessa lunga di McKennie, allontana la difesa sui piedi di Danilo. Sinistro potentissimo ma fuori misura.

66′ Tiro-cross Rabiot – Si infila in area il francese, tenta il cross ma esce Turati e blocca la sfera.

Migliore in campo: Yildiz PAGELLE

Frosinone-Juve 1-1: risultato e tabellino

Reti: 12′ Yildiz, 51′ Baez

Frosinone (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (30′ Baez), Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge (69′ Cheddira). All. Di Francesco. A disp. Frattali, Cerofolini, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Harroui, Bourabia, Bidaoui

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (26′ Gatti); Cambiaso (69′ Weah), McKennie, Locatelli (54′ Nicolussi Caviglia), Rabiot, Kostic (54′ Iling-Junior); Milik, Yildiz (54′ Vlahovic). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Crespi, Rugani, Miretti, Nonge

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 20′ Cambiaso

