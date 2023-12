Frosinone Juve, Allegri verso un’esclusione a sorpresa dal suo undici titolare: il big si dirige verso la panchina

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juve alla vigilia del match contro il Frosinone, ultima trasferta del 2023 per i bianconeri. Un match che potrebbe non vedere Dusan Vlahovic tra i suoi protagonisti, almeno dall’inizio.

Il serbo potrebbe infatti godere di un turno di riposo, con Allegri ad oggi orientato sul proporre Milik in avanti in coppia con l’intoccabile Chiesa.

