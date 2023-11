Il Frosinone si prepara per l’impegno di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi: il report sull’allenamento dei ciociari

Il Frosinone si prepara per la gara contro l’Inter di domenica sera a San Siro.

Attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e calci piazzati questo il programma odierno. Lavoro differenziato per Kalaj. Personalizzato per Harroui. Domani mattina in programma la rifinitura sempre a Ferentino poi la partenza per Milano.

L’articolo Frosinone, le ultime verso l’Inter: lavora a parte Harroui proviene da Inter News 24.

