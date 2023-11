L’ex arbitro Gianluca Paparesta si è espresso a Sportitalia sulla sfida in arrivo tra Juventus e Inter dopo la sosta

L’ex arbitro Paparesta si è espresso a Sportitalia verso la gara tra Juventus e Inter:

«Una squadra chiusa nella propria area di rigore per 90 minuti non è una cosa bella da vedere, è l’ennesima dimostrazione che i bianconeri non possono essere paragonati all’Inter quest’anno. Inzaghi è cresciuto moltissimo nelle ultime tre stagioni e la società ha fatto un lavoro pazzesco sul mercato pur essendo senza soldi»

