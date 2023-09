Luca Mazzitelli, capitano del Frosinone, ha parlato a Radio Serie A del suo inizio di stagione con il club ciociaro. Le dichiarazioni

PAROLE – «Mister Grosso lo scorso anno ci ha trascinato, poi hanno deciso di dividersi e la scelta di Di Francesco per sostituirla è stata corretta perché ha la nostra stessa fame di dimostrare il suo valore. Di Francesco ha raggiunto traguardi importanti, poi ha avuto una parentesi sfortunata, ma la cosa più importante è quella di reagire e lui venendo qui ha dimostrato di avere questa voglia. Io capitano? Una bella responsabilità, una bella emozione. Sono nella stessa squadra per il secondo anno e non mi era mai capitato. Cerco di essere sempre disponibile e di dare il giusto esempio».

