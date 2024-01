Il Milan Primavera affronta il Frosinone nella giornata numero 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan di Ignazio Abate affronta il Frosinone nella sfida valida per la giornata 16 del campionato di categoria nonché prima gara dei rossoneri nel 2024. MilanNews24 seguirà LIVE la sfida.

Frosinone Milan Primavera 0-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Frosinone Milan Primavera.

9′ Tiro-cross Bakoune – Primo squillo del Milan con il traversone dalla sinistra di Bakoune: pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo.

13′ Occasione Bouabre – Frosinone vicino al vantaggio! Palmisani lancia con il contagiri per Bouabre, che scatta sul filo del fuorigioco. A tu per tu con Raveyre viene chiuso dall’uscita provvidenziale del portiere rossonero.

18′ Chiuso Camarda in area – Buona chance per il Milan sui piedi del numero 9. Camarda cerca il filtrante per i compagni in area di rigore ma sbaglia la misura del tocco: recupera Boccia in tranquillità.

25′ Cross di Eletu, esce Boccia – Traversone del centrocampista morbido dentro l’area di rigore, esce Boccia e blocca in presa alta.

26′ Occasione Selvini – Frosinone ancora vicino alla rete! Inserimento in area di Selvini, che si gira e calcia sfiorando di poco l’incrocio dei pali.

28′ Colpo di testa Cuenca – Pericoloso Cuenca in area: stacco di testa e incornata verso la porta, blocca centralmente Boccia.

29′ Gol Sia – Milan avanti alla mezz’ora! Parte tutto dai piedi di Cuenca, che apre in due la difesa del Frosinone e imbuca per Camarda. Il 9 cross al centro, rasoterra, per Sia che non può sbagliare nel tap-in.

Frosinone Milan Primavera 0-1: risultato e tabellino

Rete: 29′ Sia

Frosinone: Boccia; Bouabre, Ferizaj, Mezsargs, Palmisani, Paura, Romano, Selvini, Severino, Stefanelli, Zaknic. All. Gregucci

Milan (4-1-4-1): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Malaspina; Eletu; Scotti, Cuenca, Liberali, Sia; Camarda. All. Abate. A disp. Torriani, Colzani; Cappelletti, Tezzele; Perina, Sala, Stalmach; Bonomi, Simmelhack

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila

