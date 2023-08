Il Fulham ha ufficializzato la firma di Timothy Castagne dal Leicester. L’ex Atalanta era nel mirino della Juve

Di seguito il comunicato del Fulham.

COMUNICATO – «Il Club è lieto di annunciare la firma di Timothy Castagne dal Leicester City per una cifra non rivelata. Terzino destro perfettamente abile a operare anche sul lato opposto, Castagne ha firmato un contratto fino all’estate del 2027, con un’opzione di estensione di ulteriori 12 mesi. Indosserà la maglia numero 21». Le prime parole a FFCtv: «Mi sento molto bene. È stata una lunga finestra di trasferimento, ma finalmente sono qui, e sono felice di essere qui. È un grande sollievo. Ho parlato con l’allenatore e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e giocare».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG