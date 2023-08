Le parole di Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, sulla nuova stagione. Tutti i dettagli in merito

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club.

PAROLE – «E’ stato un inizio che ci fa ben sperare, abbiamo lavorato in ritiro per farci trovare pronti. Sappiamo che ogni 3-4 giorni arriva un esame, siamo già proiettati verso la partita di giovedì che per noi sarà molto importante. Hobby? Non ho molte passioni, sono un ragazzo semplice e mi piace passare il tempo con la famiglia e la piccola appena nata. Ho dedicato il gol a lei, era doveroso, è stato un gesto di grande felicità. Per quanto riguarda le passioni amo giocare alla playstation, a Fifa o Call of Duty».

