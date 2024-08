Il centravanti tedesco ha ponderato bene la propria scelta ma in realtà i rossoneri non sono riusciti ad accontentare i gialloneri.

Il Milan, dopo aver accolto Strahinja Pavlovic per rafforzare il reparto difensivo, si è lanciato all’inseguimento di nuovi talenti per l’attacco. In particolar modo, la ricerca si concentra su un centravanti che possa affiancare e alternarsi ad Alvaro Morata.

La situazione

Il primo obiettivo ora è Tammy Abraham, ex punta del Chelsea attualmente in uscita dalla Roma: secondo Calciomercato.com i rossoneri vorrebbero prenderlo con la formula di un prestito oneroso e diritto di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Tammy Abraham

Il retroscena

In realtà prima dell’inglese il preferito della dirigenza era Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund. Tuttavia, le richieste economiche dei gialloneri non sono mai scese sotto i 25 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal Milan. Così ì arrivato il West Ham che se lo è assicurato.

Il retroscena

La decisione di Fullkrug di approdare in Premier League non è stata presa alla leggera. Dopo aver consultato alcuni pesi massimi del panorama calcistico tedesco, tra cui Julian Nagelsmann, Sandro Wagner e Benjamin Glück, la scelta del trasferimento al West Ham è apparsa come la più consona alle sue aspirazioni professionali, consapevole che questo passo potrebbe aumentare le sue chance di essere convocato come uno degli attaccanti della Germania per i Mondiali del 2026. Il centravanti però, come confermato dal sito suddetto, ha sperato, senza successo, che il Milan riuscisse ad accontentare il Dortmund.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG