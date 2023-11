Furlani all’inaugurazione di Casa Milan Dubai: «Passo rivolto al futuro. C’è tanto amore per il calcio come in Italia». Le parole dell’ad del Milan

L’ad del Milan Furlani ha parlato a The National dopo l’apertura di Casa Milan Dubai.

SU CASA MILAN DUBAI – «L’apertura di questa sede è per noi un passo molto importante nel nostro percorso rivolto al futuro. Se torniamo indietro a 10 anni fa, abbiamo avuto un periodo di qualche difficoltà come club, come azienda e sul campo abbiamo attraversato un processo di inversione di tendenza, razionalizzazione e cambio di strategia iniziato circa cinque anni fa».

SU DUBAI – «Abbiamo un rapporto con la regione e con Dubai da molto tempo. C’è un enorme potenziale perché è una regione affamata di calcio. Lo vedi dappertutto, davvero. C’è questo amore per il calcio e questa passione incontrollabile che è così evidente. A volte sembra di essere in Italia».

SUL FUTURO – «L’apertura di una sede comporta l’aspettativa di essere attivi. Abbiamo avuto molte visite, sia come squadra intera con il ritiro che abbiamo fatto lo scorso inverno, sia come dirigenti, staff tecnico e giocatori in situazioni ad hoc. In termini di fare di più nelle amichevoli o nei ritiri ogni anno, c’è il programma del calcio globale stabilito dai regolatori. Quindi, a seconda dell’anno, a seconda di quali eventi internazionali ci sono, a seconda di dove arriviamo in termini di competizioni europee, ogni anno sarà una storia un po’ diversa. Ma sicuramente c’è l’intenzione di essere qui più spesso».

