Furlani: «Il Milan è completo e può competere in campionato ed Europa League. Su Ibra…». L’intervista a Sky

Furlani prima dell’inizio di Milan Slavia Praga ha mandato un messaggio indiretto alla Juve riguardo la lotta per il secondo posto.

IL MOMENTO DEL MILAN – «E’ un momento buono per la squadra soprattutto perché stiamo recuperando i giocatori infortunati per qualche mese. La squadra adesso è completa e possiamo competere per il resto del campionato e anche in Europa League che non abbiamo mai vinto. Ci sono squadre molto forti, faremo del nostro meglio».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan ed io lavoriamo come parte di un gruppo di lavoro che include anche Moncada, D’Ottavio e il mister. Zlatan è stato un campione in campo e lo sarà anche fuori, sono fortunato a lavorare con lui».

