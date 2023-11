Giorgio Furlani, ad del Milan, è intervenuto a parlare al LA Piper Sport Forum ha parlato del club rossonero

PAROLE – «La società Milan non era sostenibile come lo è oggi e sì, era vicina al fallimento. Come Elliott abbiamo dovuto fare un grande turn around».

